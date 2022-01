VENEMAA TREENERI KARM SÕNAVÕTT: esmalt on meil mittebinaarsed sportlased, seejärel juba pedofiilid ja vägistajad 

31aastane LeDuc esindab Ameerika Ühendriike Pekingi olümpiamängudel koos Ashley Cain-Gribble’iga, kuid nende eesmärkidest on märksa rohkem tähelepanu teeninud asjaolu, et mees on end avalikult kuulutanud mittebinaarseks sportlaseks. See tähendab, et ta ei identifitseeri end ei mehe ega naisena ning LeDucist saab sellega esimene avalikult mittebinaarne olümpiasportlane.