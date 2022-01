VIDEOD | Hyundai kohutav laupäev: Solberg sõitis kraavi, Neuville lõhkus masina ja Tänak katkestas 

Hyundai rallimeeskonna päev algas kurjakuulutavalt, kui päeva esimesel ja etapi üheksandal katsel lõhkus Tänak vasaku tagumise rehvi ning kaotas parimatele enam kui poolteist minutit. Aga see oli vaid hädade algus…

Hiljem tunnistas Solberg, et õnnetuse põhjustas tossav Hyundai i20. „Autos oli hommikul väga palju suitsu, olin uimane ja kaotasin keskendumise,“ nentis rallitalent.

Samal katsel vajus Neuville järjepidevalt kurvides ideaaltrajektoorist välja ja kaotas parimatele ligi pool minutit. „Võitleme erinevate probleemidega. Midagi läks katki ja auto kisub ühele poole. Kõik on läbi,“ arvas belglane, et sellega on tema ralli sõidetud.