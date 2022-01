Maailmameister Daisy Kudre jäi EMil esimesena medalita 

Koondise treener Mattias Johansson: „Lõpuks on EM siis alanud. Esimene võistluspäev on pakkunud tehniliselt keerulisi ja füüsiliselt raskeid radu. Lisaprobleeme tekitas tugev tuul. Koondisele on nüüd oluline kiiresti meie hubasesse hotelli tagasi jõuda, et hakata taastuma homseks sprinditeateks.“