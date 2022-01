OHUMÄRK ENNE OLÜMPIAT! Sildaru kukkus X-mängudel nii õnnetult, et jättis võistluse pooleli 

Sildaru kukkus avalaskumise teisel reilil, kui tema äratõuge lühikeseks jäi, suusad üksteise peale sattusid ja parema jala suusk ka alt ära tuli. Esmapilgul paistis, et eestlannal midagi tõsist ei juhtunud ja ka tema varustus tundus olevat korras. Siiski otsustas Sildaru oma teise katse vahele jätta ja see oli juba ohumärk. Õigepea saabus teade, et ta on otsustanud edasisest võistlemisest loobuda. Täpsema info saabumiseni tasub loota, et ta otsustas seda teha ettevaatlikkusest ja olümpiamängudele mõeldes.