OHUMÄRK ENNE OLÜMPIAT! X-mängudel kukkunud Sildaru: kui arst kuulis, et mu pea natuke valutab, öeldi kohe, et täna sa enam ei võistle

Sildaru kukkus avalaskumise teisel reilil, kui tema äratõuge lühikeseks jäi, suusad üksteise peale sattusid ja parema jala suusk ka alt ära tuli. Esmapilgul paistis, et eestlannal midagi tõsist ei juhtunud ja ka tema varustus tundus olevat korras. Siiski otsustas Sildaru oma teise katse vahele jätta ja see oli juba ohumärk. Õige pea saabus teade, et ta on otsustanud edasisest võistlemisest loobuda. Täpsema info saabumiseni tasub loota, et ta otsustas seda teha ettevaatlikkusest ja olümpiamängudele mõeldes.

Sildaru teatas Delfile, et ta lõi kukkudes pea ära. „Tundsin, nagu mul oleks kiiver katki, aga alla jõudes vaatasin, et õnneks ei olnud. Alguses oli isegi okei olla, tundsin ainult, et lõin külje ära. Aga kui saaniga üles sõitma hakkasin, tundsin, et natuke uimane on olla ja pea valutab,” meenutas Sildaru kolme-nelja kukkumisejärgset minutit. „Ma ei saanud aru, kas ma kujutan seda ette või on see päriselt. Niipea, kui arsti juurde läksin ja ütlesin, et pea natuke valutab, öeldi mulle kohe, et täna sa enam ei võistle,” lisas ta.