VANDENÕU? Südameid võitnud Komooride raske saatus: väravavahid on katki või koroonapositiivsed, aga mäng ootab

Salim Ben Boina tõrjus Maroko vastu penalti, päästis väravajoonelt ja tegi veel hulgim häid tõrjeid. Paraku on tema turniir vigastuse tõttu läbi.

Aafrika Rahvaste Karikal on kõvasti südameid võitnud Komoori saared, kui alagrupist pääseti edasi ja seda Ghana-suguse suure vutiriigi ees. Nüüd on aga meeskond sattunud koroonakriisi ning kõvasti on ainest saanud ka vandenõuteoreetikud.