Kerr Kriisa sõlmis 10päevase lepingu NBA tippsatsiga! 

Uudis pole veel USA meediaväljaannetes kajastust leidnud, aga just nii on Kerr Kriisa oma Instagrami story's teatanud: „Olen tänulik, et minusse on usutud ja olen õnnelik, et olen sõlminud 10päevase lepingu.“, ning tema asukohaks on seal märgitud Warriorsi treeningkeskus. Uudist on kinnitatud Arizona ülikooli poolt Twitteris: „Kahju, et meie kutt lahkus, kuid see teeb ka meid õnnelikuks, kui meie kasvandik täidab oma unistusi.“