Liverpooli staarid hakkavad pidama MM-pileti nimel vennatapusõda  

Mõlemad koondised olid kohal ka nelja aasta eest Venemaal toimunud MMil, kuid alagruist toona edasi ei pääsenud. Senegalil on praegu koosseisus (Aafrika koondistest) kõige enam Euroopa tippliigades mängivaid jalgpallureid, kuid Egiptus toetub mõistagi Mo Salahi talendile. Et Salah ja tema Senegali ametivend Sadio Mané moodustavad hirmuäratava koosluse Liverpooli ründeliinis, siis jagub selles paaris intriigi küllaga.

Ülejäänud paarides madistavad Alžeeria – Kamerun, Maroko – Kongo Demokraatlik Vabariik ja Tuneesia – Mali. Ainsaks võimalikuks MM-debüteandiks on seejuures vaid Mali, ülejäänud koondistel on MM-linnuke juba varasemast kirjas (Kongo DV-l 1974. aastast Sairi nime all).