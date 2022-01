Norra ja Rootsi suusanaised tülis: miks ma peaks teda aitama, kui ta niimoodi joogipunktides tõmbleb?! 

„Ta polnud nii tugev kui ma arvasin, nii et pidin siis kogu töö ikkagi enda peale võtma,“ kurtis teises koha leppima pidanud Norgren finišis pettunult Norra rahvusringhäälingule. „See oli vale otsus ja üldse taktikaliselt halb sõit.“ Ta lisas, et oli rajal Slindile öelnud, et tehku tema ka korralikumat tempot, kuid Slind oli vastanud, et pole sellest huvitatud.

Slind salvas aga vastu, et tegelikult olid hoopis rootslased need, kes joogipunktides kavaldasid ning tema andnud endast kõik, et Sahl kinni püüda, vähemalt esialgu. Kuid lõpuks oli Norgren Slindi sõnul ise süüdi, et vajaliku abita jäi: nimelt süüdistas ta rootslannat selles, et joogipunktides ei võtnud too asja ta rahulikult, vaid haaras oma topsi ja küttis kohe edasi.