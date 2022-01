UUS SUUNDUMUS: Eesti naised tõstavad tohutuid raskusi ja mitmed on tippspordis meestest edukamad 

Asjatundjate sõnul on ala kandepind heas mõttes müstiliselt laienenud. „Vaadates jõusaalielu, võib öelda, et naiste aktiviseerumine on olnud plahvatuslik,“ lausub Tallinnas spordiklubis Sparta treenerina tegutsev 45aastane Silbaum. Tartu ülikooli akadeemilises spordiklubis töötav 51aastane Päll jätkab samal lainel: „Praegu on seis ilus. Loodame, et sama tendents jätkub.“