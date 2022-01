Kanepi esimene juhendaja: Kaial oli oskus trenni teha ja kannatada. See on tal olemas siiani 

„Kanepi mängis enda kohta tublilt ning tegi kiirel väljakul seda, mida oskab. Ka tabel oli harukordselt soodne. Sakslanna [Angelique Kerberi] nimi on endise maailma esireketina kõlav, aga samas on ta päris ära vajunud ja avaringis mängu polnud ollagi. Järgmises kahes ringis polnud ka vastased midagi erilist. Sabalenka nimi on äge ja ta on maailma teine, aga seda mängijat oli kurb vaadata. Aga midagi ei tohi Kaialt ära võtta. Kui pakutakse, siis peab võimaluse ise ära kasutama ja ta tegi oma tööd hästi,“ tõdes aastail 1993–2003 Kanepit juhendanud ning tütarlapse juuniorina maailma tippu viinud Kivistik.