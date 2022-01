REVANŠ: Tallinnas tappa saanud CSKA küttis kodusaalis Kalev/Cramole sauna 

Kalev kaotas esimese poolaja 34 : 57 ja sellega oli mäng tehtud. Korvialuses lahingus allajäämist iseloomustab hästi seegi, et Eesti klubi mängijad said avapoolajal kätte 12 lauda ning Saksamaa koondislane Voigtmann võttis üksi maha kümme.

Kalev/Cramo on ühisliigast 10st mängust võitnud kolm, millega nad on esimesena play-off’i joone all. Seis pole lootusetu, sest viimasena veerandfinaali viivat kaheksandat kohta hoidval Jenisseil on ühe enampeetud kohtumise juures üks võit enam. Liigat juhib kümne võiduga Kaasani Unics.