Kaia Kanepi tõestas endalegi, et vanus on vaid number passis! 

Tennisefännid teevad internetis Kanepi üle nalja: tegu on sportlasega, keda huvitavad ainult väikesed ITFi turniirid ja kes tuleb siis suurtele slämmidele lammutama. Oma tõepõhi on sel ju ka all: Kanepi on elus üle elanud nõnda palju vigastusi, et valib hoolega, kus ja millal mängib. Nõnda oli ta enne Austraalia lahtisi langenud maailma edetabelis 115. kohale ja lunastas otsepääsme põhiturniirile oma 2021. aasta lõpu kohaga, mil ta paiknes veel esisajas.