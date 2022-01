„KOLMAS POOLAEG” | HIRMUS KOGEMUS! Mida tunneb jalgpallur, kui tema meeskonnakaaslane christianeriksenlikult murule variseb? 

Järvelaid lahkus FC Florast 2020. aasta suvel Taani esiliigaklubisse Vendsyssel, kus esimesel sügisel mänguaega teenis, aga uute omanike ja treeneri käe all hakkas järjest viltu vedama. Peagi selgus, et omanike plaan oli klubist raha välja minna ja see pankrotti lasta, aga viimasel hetkel saadi pidurid peale. Mullu suvel siirdus Järvelaid Norra esiliigasse Sogndali, kus nägi pealt šokeerivat hetke, mil tema meeskonnakaaslane Emil Palsson christianeriksenlikult murule lebama jäi. Õnneks lõppes kõik, nagu Eriksenilgi, hästi, aga tänaseks päevaks on Palsson mängijakarjääri lõpetanud.