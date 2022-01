KLÄBO & CO OLÜMPIA OHUS? Norra meessuusatajad istuvad Itaalias isolatsioonis ja lend Pekingisse lükati edasi 

Norra koondis on laagris Itaalias Seiser Almis ning positiivset tulemust näitas treeneri Arild Monseni test. Kuigi kõik teised suusatajate, treenerite ja taustajõudude kiirtestid on seni andnud negatiivseid tulemusi, siis nüüd oodatakse PCR-testi vastuseid. See tähendab aga automaatselt seda, et kui seni oli plaanis lennata Pekingisse 27. jaanuaril, siis on see edasi lükkunud kuu viimasele päevale.