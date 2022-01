Loeb ega Ogier Rootsi MM-rallil ei osale, starti tuleb neli Eesti pilooti 

Viimati toimus Rootsi rallil 2020. aastal, kui Hyundai piloot Ott Tänak lõpetas Toyota sõitjate Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperä vahel teisena. Kuid peale seda on etapp koroonapandeemia tõttu ära jäänud. Tänavu on Umeå ümbrusesse kolinud ralli taas kavas ning kestab 24. kuni 27. veerbuarini.

Võistluste juht Stig-Rune Kjernsli pidas eelmainitud triot ralli suuresoosikuteks. „Ma arvan, et võidu eest võitlevad nemad kolm ja Thierry Neuville. Sellest tuleb fantastiline ralli,“ lausus ta. Tehasetiimis sõitvatest meestest on Rootsi ralli võit ette näidata Neuville’l ja Tänakul, kes lõpetasid esimesena vastavalt 2018. ja 2019. aastal.

M-Sport toob taas starti neli masinat. Lisaks Monte Carlos võistelnud Craig Breenile, Gus Greensmithile ja Adrien Formaux’le roolib Ford Puma Rally1 autot Lorenzo Bertelli, kui tema erasõitjana tootjate arvestuses punkte ei saa tuua. Toyotal võtab Monte Carlos teisena lõpetanud Sebasiten Ogier’lt teatepulga üle soomlane Esepakka Lappi, Hyundail trio on sama nagu Monte Carlos.

Kui hooaja avaetapil sõitis ainsate eestlasena Ott Tänak – Martin Järveoja, siis Rootsis on kohal vähemalt neli maarjamaa pilooti. WRC2 arvestuses on stardinimekirjas Volkswagen Pologa osalevad Egon Kaur – Silver Simm ja Georg Linnamäe – James Morgan, kokku osaleb WRC2 klassis 30 masinat. WRC3 konkurentsis on taas MM-rallil duo Robert Virves – Aleks Leks.