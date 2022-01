USKUMATU MÖLAKAS! Tuuli Tominga eksimuste tõttu rahast ilma jäänud tegelane ähvardas eestlanna ära tappa

Alekseyjovanovic nimeline ähvardaja jättis Tominga Instagrami kontole sõnumid, mis lubasid tappa nii tema kui ka tema perekonna. Kuigi võib eeldada, et tegemist on tühja ähvardusega, oli laskesuusataja jaoks tegu ebameeldiva vahejuhtumiga, avaldas Tomingas Topauto laskesuusablogis postitatud fototõestuse all.