Tallinna Kalevi eestvedaja Jantson klubi seisust: „Meil on identiteedikriis.“ 

„Ajasime tänavu taga mitut nooremat meest, kes läksid esiliigasse. Aga ei taheta tulla… ma ei saagi sellest noorte suhtumisest aru. Kui mina veel 10-15 aastat tagasi mängisin oli suhtumine: kurat, tahan olla kõrgliigas. Täna tundub, et nad hea meelega istuvad kuskil mujal ja teevad muud tööd, korvpall tundub kohustusena. Kui päris ausalt ütlen, miks see virr-varr on tänavu selline, siis mu meelest küsivad kohalikud mängijad selle pulli eest ka liiga palju raha. See sunnib aga tooma välismängijad, mis on üks suur loterii,“ tunnistab Tallinna Kalevi korvpalliklubi president Sten-Erik Jantson