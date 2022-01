VIDEO | HULLUMEELNE! Clippers pööras 35punktilise kaotusseisu võiduks, veel 20 sekundit enne lõppu oli vahe seitse 

Clippers on -24 pealt tänavu võiduni tulnud juba kolmel korral ja viimase 25 hooaja jooksul pole mitte ükski võistkond midagi säärast korda suutnud saata. Kui esimest poolaega oli minna 1.20, oli Wizards ees seisuga 66 : 31. Mängujärgselt naljatas Clippersi tagamees Reggie Jackson, et olukord oli nende jaoks ideaalne.

Just Kennard oli aga meheks, kes fantastilisele tagasitulekule vaimustava punkti pani. Kui mängida jäi 20 sekundit, oli Clippers kaotusseisus 107 : 114. Sellele järgnes Amir Coffey pealtpanek ja vahe oli viis punkti. Kyle Kuzma tabas kahest vabaviskest ühe ja kasvatas Washingtoni võlurite edu taas kuuele, aga seejärel hakkas Kennardi pidu – esmalt tabas ta 8,2 sekundit enne lõppu kolmese umbes kümne meetri pealt, siis ei suutnud Wizards viie sekundiga palli mängu panna ja 1,9 sekundit enne sireeni kõlamist sopsas Kennard kolmese koos veaga. Mõistagi tabas ka vabavise ning Clippers sai lõpuks ülimagusa 116 : 115 võidu. Kennard tabas lõpuks viis kolmest ja kogus 25 punkti, kaheksa lauapalli ja kuus resultatiivset söötu.

Seejuures on statistikud kokku löönud, et viimase kahekümne hooaja jooksul on viimase 20 sekundi jooksul vähemalt seitsmepunktise edu maha mänginud vaid ühel korral. 16 239 korda on sellises seisust suudetud võit võtta.

„See oli hull mäng,“ tunnistas Clippersi peatreener Ty Lue mängujärgselt ESPNile. „Kui ma ühel hetkel esimesel poolajal seisu vaatasin, siis arvasin, et me oleme 19ga taga, aga vahe oli juba 29! Ütlesin „Oh, per*e!„. See kõik juhtus nii kiiresti. Me jätkasime üritamist – enne viimast veerandit saime vahe 17 peale ja kui selle 10 peale vähendasime, siis sain aru, et meil on reaalne võimalus.“