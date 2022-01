Olümpiapiletita jäänud Andreas Ilves peab nüüd vennale pöialt hoidma: teda on praegu väga hea vaadata! 

„See oli tagasilöök,“ ütles Andreas Ilves Õhtulehele. „Selle eesmärgiga sai sügisel raske katsumus ühildada kooli ja sporti ette võetud. Heameelt ei valmista, aga see on elu. Sportlastel on varemgi neid kogemusi, et mingid kohad on ära kukkunud.“