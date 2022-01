Rootsi suusatajad põikasid tänu viimase hetke hoiatusele koroonakoldest kõrvale 

„Hotellist helistati ja öeldi, et mõned töötajad on nakatunud,“ rääkis Rootsi suusakoondise mänedžer Anders Byström Norra väljaandele VG. „Otsustasime, et ei lähe sinna ja praegu on tunne väga hea.“

Rootslaste mänedžer Byström ei salanud, et nemadki on mures. „Eriti pärast seda, mis norralastega juhtus. Inimesed hakkasid mõtlema, mis võib juhtuda,“ ütles ta.

Ja lisas Aftonbladeti vahendusel: „Mure on pidev. Tegime eile PCR-testid ja kui saime negatiivsed vastused, oled rõõmus, et kõik läks hästi. Kahju, et olukord on selline, et istud ja ootad testi vastust, mis otsustab, kas saad olümpiale minna või mitte. Kõik on terved, aga oled ikkagi testi tulemuse osas ebakindel.“