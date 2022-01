Pekingis võetakse kasutusele üha drakoonilisemad koroonameetmed 

Pekingi Fengtai linnaosa on koduks rohkem kui kahele miljonile elanikule. Juba varasemalt avastasid kümned tuhanded neist ootamatult, et nende koduuks on barrikaaditud – üksiku koroonajuhtumi tõttu keelasid võimud etteteatamata suurte korterikomplekside elanikel ilma kodudest lahkuda, vahendab Reuters. Lisaks on Hiinas asutud kontrollima neid inimesi, kes on viimase nädala jooksul käinud apteegis ja ostnud näiteks paratsetamooli või külmetusrohtu – taolised inimesed saadetakse sundkorras koroonatestile.