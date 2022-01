PIKK INTERVJUU! Tarmo Lehiste: Ragnar Klavani üleminek kulmineerus keset pulmapidu 

Nüüd on käes aeg, kus Lehiste on juba mõnda aega agenditööst tagasi tõmbunud, ning vaatab tagasi kogetud seiklustele, mis on pakkunud nii helgeid kui ka ärevaid hetki. Pikas usutluses, mis ilmus kahes osas ka ajakirjas Jalka, räägib Lehiste ära enamike meie tippjalgpallurite üleminekute lood: nii need mis õnnestusid kui ka näiteks sellest, kuidas Andres Operil kõige napimalt tippklubiga nihu läks.