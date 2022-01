Noor Kuusmaa tähistab 18. sünnipäeva Itaaliast Pärnusse kolimisega 

„Kaspar tahab ennast proovile panna ka siinsel korvpallimaastikul, läks ta ju siit võõrsile väga noores eas, juba 13aastasena,“ selgitas noormehe isa, legendaarne tagamängija Aivar Kuusmaa. „Tema eesmärk on järgmise poole aasta jooksul end hästi käima tõmmata. Korvpalli kõrval keskendub ta gümnaasiumiõppele, mis kindlasti nõuab omajagu energiat ja aega. Ka kooli lõpetamine tuleb võtta eesmärgiks.“

Kaspar Kuusmaa on senini olnud Rooma Stella Azzurra korvpalliakadeemia nimekirjas, kuid otsus tulla Pärnusse sündis koos perega ning klubi andis selleks hea võimaluse.

„Soovime saada tema letter of clearence’i ehk mängijaõigused, et ta saaks siis korvpalliga edasi tegeleda,“ lausus noormängija isa. „Kaspari jaoks oli otsustamine raske, sest ta peab Stellat oma teiseks pereks. Leidsime üheskoos nõu pidades, et teha korvpalluri teekonnal muudatus.“