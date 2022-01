Kas Eesti jalgpallikoondislaste uued koduklubid on hüppelauad või tupiktänavad? 

Viimasel kuul on mitmed Eesti jalgpallikoondislased leidnud värsked tööandjad välismaalt, sealjuures kõigi puhul loodavad fännid, et tegu on hüppelauaga suurematesse klubidesse. Õhtuleht võttis ette eestlaste uute leivaisade üleminekute lähiajaloo ning uuris, kui reaalne on neist satsidest tippliigadesse edasi liikuda. Miks on Erik Sorgal tulevikus reaalne liikuda Hollandi kõrgliigasse? Kuhu on siirdunud Rauno Sappineni uue tööandja Gliwice Piasti varasemad väravakütid? Miks on Mattias Käidil reaalne jõuda Lääne-Euroopa asemel edaspidi hoopis Türki?