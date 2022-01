Gambia edulugu näitab, et FIFA edetabeliga võib Aafrikas lutsu visata 

Tõsi ta on: maailma jalgpallikoondiseid pingeritta paigutava tabeli järgi peaks Gambia olema kokkuvõttes 150. ja Aafrika arvestuses 46. meeskond, edestades Musta Mandril vaid kaheksat koondist. Kuid rahvaste karikaturniiri senine käik on näidanud, et FIFA tabeliga pole mängude kulgu prognoosides Aafrikas suurt midagi peale hakata: nii alistas Gambia alagrupis 1 : 0 Mauritaania (tabeli 103.), tegi 1 : 1 viigi Maliga (53., seejuures Mali värav sündis penaltist) ja võitis 1 : 0 Tuneesiat (30. ehk Gambiast 120 kohta eespool asuv koondis!). Kaheksandikfinaalis tehti 1 : 0 tuul alla Guineale (81.) ning nüüd ootab Skorpionite hüüdnime kandvat koondist ees heitlus peoperemeeste kamerunlastega, kes asuvad FIFA tabelis Gambiast täpselt sada kohta eespool.