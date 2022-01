Olümpial karantiini langenud Riho Roosipõld: peaasi, et vaim vastu peaks! 

Suusatreener Riho Roosipõllu esimene olümpia algas halva uudisega: ta andis eile Pekingi lennujaamas ja hiljem Zhangjiakou olümpiakülas positiivse koroonaproovi ning sõidutati täna kiirabiautoga spetsiaalsesse karantiinihotelli. „Peaasi, et vaim vastu peaks. See on kõige hullem. Kõik muu on veel kuidagi teostatav,“ rääkis Roosipõld Õhtulehele.