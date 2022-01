Legendaarne Nadal jõudis Austraalias finaali ja tema silme ees terendab suur ajalugu 

Nadali kaukas on praegu 20 slämmiturniiri võitu ehk sama palju kui Novak Djokovicil ja Roger Federeril. Kõige enam ehk 13 korral on ta triumfeerinud Prantsuse lahtistel, US Openil on ta võidutsenud neljal, Wimbledonis kahel ja Austraalias ühel korral. Tema seni viimane slämmivõit pärineb 2020. aastast Roland-Garros' väljakutelt.