Tartu volletiimi kolm kaksikute papat: šokk, aga topeltrõõm! 

Pole üleliia tavaline nähtus, et ühes profitiimis palliks koos kolm mängijat, kel on kodus sirgumas kaksikud. Tartu Bigbanki võrkpallivõistkonnas juhtus aga tänavu just nii: kaksikute papad on Kert Toobal (42), Martti Juhkami (33) ja Ronald Järv (29). Nad ütlevad, et korraga kahe lapse isaks saamine tuli neile üllatusena, kuid samas on see siiski kaasa toonud topeltkoguse rõõmu.