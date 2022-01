Hyundai pealik: Monte Carlosse jõudmine oli saavutus omaette 

Prantslase sõnul tuli meeskonnal kurja vaeva näha, et kolme autoga Monte Carlosse üldse jõuda.

„See polnud kerge ralli. Kuid tahan öelda, et olen meeskonna üle uhke. See, et Monte Carlosse jõudsime, on saavutus. Kui ütlesin, et töötasime nii päeval kui ka öösel, siis oligi tõesti nii,“ sõnas Moncet WRC kodulehe vahendusel.

Kuigi Hyundail õnnestus tõepoolest lõpuks kolm autot starti saada, siis vaid üks neist jõudis ka finišisse – kuid mitte probleemideta. Nii Ott Tänak kui ka Oliver Solberg katkestasid ning purunenud vedrustuse kiuste veeres ainsana üle punktikatse finišijoone Neuville'i masin.

Moncet' sõnul tuleb neil enne veebruari lõpus toimuvat Rootsi rallit veel kõvasti tööd teha.

„Arvan, et meil on võimsus olemas. Kuid see on mõttetu, kui [auto] pole töökindel. Peame koheselt selle kallale asuma. Saame sellega hakkama. Olen kindel, et meil on hea masin. Teadsime, et [Monte Carlo] ralli on raske. Ütlesin seda meeskonnale enne, kui sinna jõudsime.