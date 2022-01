Hiinlased pakuvad sportlastele raha, et nood sotsiaalmeedias Pekingi olümpiat kiidaks 

Sportsmaili väljaandele on näidatud e-kirju ja sõnumeid, mida Hiina PR-firmad on saatnud Briti medalilootuste agentidele. Kaup oleks lihtne: hiinlased maksaks atleedile 1500 USA dollarit (1345 eurot) peo peale, vastutasuks kiidaks sportlane aga Pekingi mänge.

Näiteks tegi üks PR-firma ettelaneku, et sportlane võiks postitada sotsiaalmeediasse väikse video, kus ütleb: „Toetan 2022. aasta Pekingi taliolümpiamänge. Pekingi olümpiamängud on võimalus edendada rahu, ühtsuse ja vastastikuse austuse väärtusi. Sport saab olla kasulik viis, kuidas luua keskkond, kus inimesed saavad kokku tulla, et töötada sama eesmärgi nimel.“