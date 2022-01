SUPER! Kristjan Ilves näitas Seefeldi MK-etapil ülekaalukalt parimat õhulendu 

Ilves on olnud Seefeldis heas hoos. Reedel jäi hüppevõistlus mäletatavasti keerutavate tuuleolude tõttu ära ning mehed pääsesid rajale neljapäevase eelvõistluse põhjal, kus Ilves oli kolmas. Suusadistanstil langes ta kahe koha võrra ja lõpetas viiendana.

Võistlushüpped sujusid ladusalt kuni 33. meheni, kuid siis hakkas tuul taas keerutama ja võistlusesse tuli paus. Võistluste žürii pidas pikalt aru, kuidas jätkata. Viimaks tehti otsus, et poomi langetakse kümnendale astmele (alustati 13. astmelt) ja kahevõistlejad lubati uuesti hüppama.

Ilvese edu suusarajale minnes on näiliselt soliidne: Weber pääseb rajale meie mehest 40 ja austerlane Martin Fritz 46 sekundit hiljem. Riiber saab suusatama alles 13. positsioonilt, tema kaotus on Ilvesele stardis üks minut ja kümme sekundit.