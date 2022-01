Kohalik Inglismaa leht: Hein võib platsile saada juba järgmises mängus 

Alates 2018. aastast Inglismaa tippklubi Arsenali süsteemi kuulunud Hein oli saareriigi kõrgeimas liigas pallivas meeskonnas kolmanda puuriluku rollis ja käis platsil noortevõistkondade eest. Käesoleva nädala alguses selgus, et Arsenal laenab 19aastase eestlase Inglismaa tugevuselt teises liigas ehk esiliigas mängivale Readingule.

Kui tulla tagasi selle juurde, et hetkel on kaotatud järjest viis kohtumist, siis värskelt ehk laupäeval jäädi lausa 0 : 4 alla Queens Park Rangersile, kes on liigatabelis neljandal kohal. Matši järel jagas Readingu meestele hindeid kohalik leht geadreading.co.uk. Kümnepallisüsteemis ei teeninud keegi üle viie silma, keskmiselt hinnati Readingu mängijate esitusi skooridega kaks ja kolm. Just hinde kolm sai kirja ka enda selja taha neli palli lasknud Southwood. Puuriluku esituse kohta kirjutas kohalik leht nii: „Tavapäraselt tegi mitu head väljatulekut ja vältis seda, et kaotusseis oleks veel suurem. Ei teinud individuaalseid eksimusi, aga nüüd, mil viie mänguga on enda selja taha lastud rohkem kui 20 väravat, võib järgmises kohtumises oma võimaluse saada Karl Jakob Hein.“

Täpsuse huvides tasub välja tuua, et viimases viies mängus on Southwood enda selja taha lasknud siiski 19 palli, sest skoorid Readingu poolt vaadates on alates 11. jaanuarist olnud 0 : 7, 1 : 2, 0 : 2, 3 : 4 ja viimati siis 0 : 4.