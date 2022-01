DRAAMA: ameeriklane jäeti mõõtmisvea tõttu uuest maailmarekordist ilma 

29aastane Crouser oli osalemas USAs New Yorkis toimuvatel kergejõustiku sisevõistlustel, mis kannavad nime Millrose Games. Kahekordse olümpiavõitja nimel on nii sise- kui välistingimuste maailmarekordid, mis on vastavalt 22.82 ning 23.37. Eile sai Millrose’i mängudele kogunenud publik esialgu suurepärase elamuse osaliseks, kui Crouser tõukas lausa sellise tulemuse nagu 33.38 – see tähendas, et ta parandas mitte ainult sisevõistluste, vaid ka välistingimustes toimuvate võistluste maailmarekordit.