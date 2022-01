OTSE: Karl Erik Nazarov võitis 60 meetri jooksu Eesti hooaja tippmargiga 

Tihedat konkurentsi võib oodata sprindidistantsidel. Meeste 60 m jooksus on starti oodata Eesti rekordiomanikku Karl Erik Nazarovit (Audentese SK), kurtide kahekordset maailmameistrit Tanel Visnapit (Valga SK Maret-Sport) ja Ats Kivimetsa (Audentese SK). Naiste samal distantsil on peafavoriitidena stardis tänavuse hooaja edetabeliliider Kreete Verlin (SK Fortis) ja möödunud suvel suure arenguhüppe teinud Kristin Saua (KJK Võru Lõunalõvi).



Sisehooaega edukalt alustanud Tartus õppiv ja treeniv Lukas Lessel (TÜ ASK) on seekord kiirust näitamas 300 m ja 4 x 200m jooksudes. Naistest on samadel distantsidel üles andnud Marielle Kleemeier (Tartu SS Kalev).



60m tõkkejooksus asuvad stardipakkudele eelmise sisehooaja kaks kiireimat naist Diana Suumann (TÜ ASK) ja Kreete Verlin, neile tuleb konkurentsi pakkuma suvel U20 maailmameistrivõistlustel 100m tõkkejooksus hõbemedali võitnud Anna Maria Millend (Audentese SK). Meeste 60m tõkkejooksu stardis ei näe me aga kahjuks värsket Eesti rekordiomanikku Keiso Pedriksit, kes taastub pisivigastusest.



Silma tasub peal hoida ka meeste kaugushüppel, kus võidukarikat lähevad jahtima Henrik Kutberg (Audentese SK) ja Rain Kask (Tallinna SS Kalev) ning meeste kolmikhüppel, kus pikki õhulende tuleb sooritama 2021. aasta U20 Euroopa meistrivõistluste pronksmedalimees Viktor Morozov (KJK Atleetika). Merilyn Uudmäe (Audentese SK), Margit Kalk (Tartu SS Kalev) ja Kreete Verlin (SK Fortis) tulevad võidumõtetega starti naiste kaugushüppes.



Järgmise nädala rahvusvaheliseks mitmevõistluseks valmistuv Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev) nime leiame meeste kuulitõuke ja teivashüppe nimekirjadest.



Tugevamatest staieritest paneb jala joonele Helin Meier, Laura Maasik (mõlemad Nõmme KJK) ning meestest Deniss Šalkauskas (Tartu Ü. ASK) ja Olavi Allase (Tartu SS Kalev).



Lisaks täisksvanute arvestusele, stardivad Eesti karikavõistluste eraldi arvestuses ka noorsportlased sünniaastaga 2005. aasta ja nooremad.