OTSEPILT: Doha GP-etapi finaal on eestlannade siseasi!

Foto: Facebook / Eva Pavia / FIE - International Fencing Federation

Dohas toimuvalt epeevehklemise GP-etapil jõudsid poolfinaali lausa kolm eestlannat, mis tähendab, et vähemalt üks neist on taganud koha ka finaalis. Nelja parema seas on Katrina Lehis, Nelli Differt ja Erika Kirpu.