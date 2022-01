Koroonaga kõvasti pihta saanud Kalev/Cramo oli VTB liigas enne viimast veerandit eduseisus, aga lõpuks tuli leppida pakiga 

Mängupäeva hommikul selgus, et Kalevi eest on positiivse koroonaproovi andnud Kristjan Kitsing, Silas Melson, Martin Dorbek ja Ojars Šilins. Nii jäi meeskonna rotatsioon tavapärasest lühemaks. Roberts Štelmahers kasutas lõpuks üheksat mängumeest, aga skoorimine jäi peaasjalikult nelja mehe õlgadele.

Peatreener Roberts Štelmahers sõnas Delfile antud mängujärgses usutluses, et lõpp läks käest ära, kuna visked lendasid mööda ja see halvas meeskonna enesekindlust. „Tegime paar eksimust ja nad kaaristasid meid kohe kolmeste ja 2+1 visetega ära. Olen esimese 30 minutiga rahul. Näitasime palju häid asju. Võitlesime. Pärast sellist lõppu on raske mäletada häid episoode, aga neid siiski oli. Võitlesime korvi all kõvasti. Mängisime nii nagu kokku leppisime. Lõpus ei suutnud me skoori teha. Kui oleksime visked vabadelt kohtadelt sisse pannud, siis oleks olnud enesekindlus suurem. Kuna eksisime, siis proovisime teha asju, mida tavaliselt ei tee. Kui sa oled viskaja, siis sa viskad. Kui ei taba, siis tuled pingile. Kui sa hakkad aga liiga pikalt põrgatama, siis lähebki lõpp koledaks,” leidis ta.