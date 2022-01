Hooaega hästi alustanud Greete Steinburg: kahjuks olid stardid koos meestega, mis mängis üldarvestust silmas pidades päris suurt rolli 

Steinburg ise jäi oma võistlusega rahule. „Kahjuks olid stardid koos meestega, mis mängis üldarvestust silmas pidades päris suurt rolli,“ rääkis Steinburg. „Kuna mu stardid ei olnud head, siis kõikidel etappidel said paljud naised eespool minema ja vahele tulid meessõitjad, kelle tagant singlitel ja laskumistel enam mööda ei pääsenud. Pidin kahel viimasel päeval etapi alguses lausa järjekorras seisma ja jalutama. Kuna etapid polnud ajaliselt väga pikad, siis oli seda vahet keeruline tagasi sõita. Üldiselt aga korralik pingutus ja pigem on hea meel, et enesetunne oli hea ja jõunäitajad püsisid igal etapil samad.“