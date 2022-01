SUUR EELVAADE | Mida oodata Eesti koondiselt Pekingi olümpial? Torino mängude talvemuinasjutu kordamist! 

Eesti spordihuvilised on juba tosin aastat oodanud, millal mõni meie talisportlane olümpial taas poodiumile astub. Konkurents muutub igal alal üha tugevamaks, ent seda toredam on väita, et suure tõenäosusega jõuab Eesti Pekingis medaliriikide sekka. 2006. aasta Torino mängudel rõõmustasid murdmaasuusatajad pöidlahoidjaid koguni kolme kullaga. Kõikide soodsate asjaolude kokkulangemisel võime nüüd kogeda sarnast talvemuinasjuttu. Eeldame, et ebaõnnetont enam kedagi ei kimbuta, sest kannatusekarikas on niigi ääreni täis. Alljärgnevalt analüüsime põgusalt, kuidas 26-liikmelisel Eesti koondisel 4. veebruaril Hiina pealinnas algaval olümpial läheb. Enne lugemist võtke palderjanitilku või pange validoolitablett keele alla.