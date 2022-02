Maailma kuulsaim iluuisutaja on Hiina tsensoritele pinnuks silmas 

Yuzuru Hanyu on meeste üksiksõidu olümpiavõitja Sotši ja Pyeongchangi päevilt ning loodab Pekingis taas tiitlit kaitsta. Tema viimane võistlus Hiinas jääb juba kaheksa aasta taha – vaatamata mitmele kukkumisele sai ta Grand Prix võistlusel teise koha. Potentsiaalseks probleemiks oli aga fännide käitumine pärast võistlust: et hiilgava soorituse teinud sportlasele loobitakse jääle meeneid, on ala juures tavaline, kuid Hanyu puhul kipuvad fännid eelistama ühe väga spetsiifilise maailmakuulsa tegelase lelu.