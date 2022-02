PEKINGI PÄEVIK | Elu kõige ärevam reis lõppes uskumatu väntsutusega saunabussis 

Põhimure on mõistagi koroonaviirus, mille levik on parasjagu Eestis ja üleüldse maailmas nii salakaval, et Hiinasse lendamine tundus lauslollus. Mitte niivõrd tervise, vaid rohkem seepärast, et ligi ööpäeva pikkune reis võib väga kergesti lõppeda olümpia asemel karantiinihotellis. Nagu on viimastel päevadel juhtunud 67 inimesega, sealhulgas Eesti suusatreeneri Riho Roosipõllu ja laskesuusataja Susan Külmaga. No ei olnud julgustavad uudised…