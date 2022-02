ROK kamandab Taiwani Pekingi avatseremooniale 

Kuna pinged kahe riigi vahel on viimase aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud, kavatses Taiwani koondis boikoteerida Pekingi taliolümpiamängude avatseremooniat. Niigi peaks nad seal sammuma Hiina Taipei nime ja olümpiarõngastega lipu all. Rahvusvaheline Olümpiakomitee aga otsustas, et see plaan ei tööta teps mitte.