AI-AI! ROKi president eksis rängalt ameeriklaste rahvusspordiala reeglite vastu 

Cornhole’i, maakeeli maisiaugu, reeglid on üllatavalt matemaatikarohked. Igal mängijal on neli kotikest, mida visata 61 × 122 sentimeetrit suure ja veidi viskaja poole kaldu mängualuse pihta. Kui kotike läheb alusel haigutavast august läbi, toob see kolm punkti. Augule pihta ei saa, aga kott jääb mängualusele pidama – üks punkt. Kui mõlemad võistlejad on oma neli kotikest ära visanud, tehakse vooru kokkuvõtteks tasaarveldus – juhtus üks saama näiteks 9 ja teine 6 silma, siis saab esimene vooru eest kirja kolm punkti. Mäng kestab, kuni keegi on jõudnud 21 punktini.