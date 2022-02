Norra olümpiakoondise ja Kristjan Ilvese lennukis viibis kaks koroonapositiivset

Kahe haigestunu näol on tegu Norra koondise taustajõududega. Positiivse testi andsid nad pärast Hiinasse saabumist.

Lennukis viibisid nii Norra murdmaasuusatajad, kahevõistlejad, suusahüppajad kui ka laskesuusatajad. Koondise juht Helge Bartnes tõdes, et nägi haigestumisi ette.

„Olime selleks pisut valmis, sest keegi oli ka esimesel lennul haigestunud. See pole üllatav, ent lootsime seda vältida,“ lausus ta ning lisas, et kõik Norra sportlaste senised testid on olnud negatiivsed.