VALUS! Maailma parim suusahüppaja jääb koroona tõttu olümpialt eemale: „Kas maailm on tõesti nii ebaõiglane?“ 

„Nagu teate, siis minu viimane PCR-test enne Pekingisse siirdumist osutus positiivseks. Ma ei suutnud seda alguses uskuda, sest olin teinud kõik, et vältida seda. Testisin kodus kohe uuesti, lootes, et CT [cycle threshold ehk viiruse RNA paljundamistsüklite arv ] väärtus on piisavalt kõrge, et saaksin lennata hiljem, kuid jõuda ikkagi võistluse ajaks kohale.

Kuid see oli jälle positiivne. Mul pole sõnu ega emotsioone. Tunnen lihtsalt tühjust. Kas maailm on tõesti nii ebaõiglane? Valmistusin olümpiaks mitu aastat. Olen panustanud aega ja energiat, et täita oma unistused. Nüüd haihtusid mu need ühe päevaga. Võtan aja maha, et koguda energiat ja hakata taas unistama. Soovin edu kõigile, kes saavad praegu oma unistusi püüda! Sest seda, et see on võimalik, ei saa enesestmõistetavalt võtta. Aitäh kõigile heade sõnumite eest. Ja tänan ka Austria suusaliitu, kes andis endast parima, et saaksin Hiinasse minna,“ kirjutas Kramer sotsiaalmeedias.