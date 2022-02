LÕPUKS OMETI! Eesti mahub ennustustabelis medaliriikide sekka 

Mis hakkab Pekingis toimuma, on tegelikult kohutavalt keeruline ennustada. Esiteks on viimaste aastate võistlusgraafik koroonapandeemia tõttu täiesti sassis, mistõttu keeruline sportlaste vormi ja klassi võrdsel alusel hinnata. Teiseks aga toob iga päev teateid uute haigestumiste kohta ja see tähendab, et varasemalt medalisoosikuks peetud nimed tuleb maha tõmmata – nii on läinud Austria suusahüppaja Sara Marita Krameriga, kes oli teel kullale ja ka lühiraja kiiruisutamises Ungarit esindava Shaoang Liuga, kes pidanuks võitma hõbeda.