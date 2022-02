ÕL PEKINGIS | Kõik kolm Ilvese koroonaproovi osutusid positiivseteks, kahevõistleja viiakse isolatsioonihotelli

Eesti delegatsioonijuhi Martti Raju sõnul viiakse Ilves samasse hotelli, kus on Eesti koondisest laskesuusataja Susan Külm ja Riho Roosipõld. „Kahjuks osutusid Kristjani kõik kolm testi positiivseks. Näitude põhjal on haigus algfaasis,“ ütles Raju.

„Kristjani eile õhtul olümpiakülas antud testi tulemus oli positiivine. Kristjanil ühtki sümptomit ei ole. Hommikul käis ta suusatrennis, ütles, et kõik on väga hästi, pulss madal“ vahendas Loit, et kahevõistleja on hetkel šokis ja väga pettunud. Alajuhi sõnul möödus Ilvese viimane nädal Norra koondise rangeid koroonareegleid järgides: „Elati üksi, tehti teste, kõik pidi olema korras, aga vaatame… Esimene proov oli positiivne ja nüüd ootame järgmisi.“