ÕL PEKINGIS | Kristjan Ilves andis positiivse koroonaproovi!

Täna Eesti meedia ette ilmuma pidanud Ilvese asemel jagasid pressikonverentsil kommentaare koondise arst Mihkel Mardna ja kahevõistluse alajuht Rauno Loit.

„Kristjani eile õhtul olümpiakülas antud testi tulemus oli positiivine. Kristjanil ühtki sümptomit ei ole. Hommikul käis ta suusatrennis, ütles, et kõik on väga hästi, pulss madal“ vahendas Loit, et kahevõistleja on hetkel šokis ja väga pettunud. Alajuhi sõnul möödus Ilvese viimane nädal Norra koondise rangeid koroonareegleid järgides: „Elati üksi, tehti teste, kõik pidi olema korras, aga vaatame… Esimene proov oli positiivne ja nüüd ootame järgmisi.“

Ilvese Pekingisse saabudes lennujaamas antud test, mis võeti nii ninast kui ka kurgust, oli negatiivne. Positiivseks osutus hiljem olümpiakülas antud proov – sealjuures oli testinäit kõige napimalt positiivne, ühe pügala võrra madalam CT-piirmäärast 35. Teise testi annab Ilves juba kolmapäeva õhtul, kolmanda neljapäeval. Kui need osutuvad negatiivseks, siis pääseb Ilves treenima ja võistlema, kui positiivseks, viiakse kahevõistleja isolatsioonihotelli.

Mardna rõhutas, et juba on neil olümpiamängudel juhtunud ka olukordi, kus pärast esimest piiripealset positiivset proovi on järgnenud negatiivsed testid. „Et väita nüüd, kas on tegemist kunagi varasemalt läbipõetud haigusega või hoopis algava või progressiivsema kuluga, oleks vaja antikehade test,“ kommenteeris tohter.

Pekingisse saabus Ilves ülejäänud Eesti koondisest eraldi - ta reisis koos mitme teise Skandinaavia riigi delegatsiooniga, kusjuures teadaolevalt on eestlane seitsmes inimene sellelt lennult, kes positiivse koroonaproovi andnud.

Mardna: „Sportlasele on see kindlalt välk selgelt taevast. Aga eks juba asjaolu, et temaga samal reisil olnud teise koondise sportlastel tuvastati koroonaviirus, eks see oli juba eelnevalt väike alarm.“

Medalilootusena pidi Ilves niikuinii elama olümpiakülas üksinda toas. Ilves ütles teisipäeval olümpiakülla saabudes, et ta ei taha järgmised kolm päeva kellegagi kohtud, et vältida täpselt seda, mis kahjuks nüüd juhtus. Täna ta kommentaare ei jaga, kinnitas EOK.