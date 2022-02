ÕL PEKINGIS | Kui suur koroonaärevus Eesti koondises valitseb? Alev: kui skafandrites mehed uksele koputavad, poeb väike hirm hinge küll 

Kahjuks on Pekingi taliolümpiamängude üks märksõna „koroonaviirus“, sest positiivseid proove tuleb Hiinas vasakult ja paremalt. Kui teravalt see Eesti sportlaste hinge närib? „Olen vaimselt valmis selleks, et nii võib minna ja võib-olla pean siit konteineris tagasi saama, kui läheb väga kehvasti,“ lausus murdmaasuusataja Marko Kilp.