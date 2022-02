Koondise kapten MM-loosist: „Eelmine kord jäi töö tegemata, nüüd saame teha vigade paranduse!” 

Eesti käsipallikoondis kohtub MM-valiksarja play-offi esimeses voorus Austriaga, kellega madistati viimati ka tunamullu novembris ja eelmise aasta aprillis. Siis jäid eestlased mõlemas mängus austerlastele alla, kuid nüüd on võimalus vigade paranduseks ja revanšiks – selleks avaldasid lootust nii koondise kapten Martin Johannson kui abitreener Martin Noodla. Ka mitmed teised mängijad ja endised rahvustiimi lootsid arvasid, et Austria on meie meestele täitsa paras pähkel puremiseks.